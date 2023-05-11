Песков: атакой на Кремль Украина приравняла себя к государствам-спонсорам терроризма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников на Кремль приравняла Украину к государствам-спонсорам терроризма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытка атаки на Кремль приравнивает Украину к государствам – спонсорам терроризма. Об этом заявил в среду 10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам - спонсорам терроризма. Даже не юридически, а, де-факто, фактически», - сказал Песков в интервью телеканалу ATV.

Дмитрий Песков напомнил, что атака была нанесена по резиденции президента России Владимира Путина, что может быть расценено как попытка теракта в отношении российского лидера.

Напомним, в среду, 3 апреля, стало известно о том, что на территории Кремля средствами радиолокационной борьбы было сбито два дрона Вооруженных сил Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на атаку дронов на Кремль не разговорами, а конкретными действиями.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что атака на Кремль приведет к эскалации конфликта, чего хотят в Вашингтоне и Брюсселе.