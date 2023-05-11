Богомаз: украинский беспилотник обстрелял административное здание в Стародубе

В Брянской области украинский беспилотник обстрелял административное здание. Фото: REUTERS

В Брянской области украинский беспилотник обстрелял административное здание в населенном пункте Стародуб. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе», - написал губернатор в Telegram, уточнив, что при обстреле никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ольховатка произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел из-за атаки украинского беспилотника.

«Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль», – сообщил глава региона у себя на странице в соцсети, добавив, что строители уже работают над восстановлением поврежденных зданий.

Также сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на Международном антифашистском фестивале в Самаре. Злоумышленники планировали совершить поджог с применением химкомпонентов.

Тем временем в Запорожье задержали мужчину, планировавшего теракты по заданию Минобороны Украины.

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