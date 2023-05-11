Американский инвестор: антироссийские санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины

Американский инвестор считает, что антироссийские санкции ускорили падение доллара. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Антироссийские санкции привели к неожиданному результату: экономика России укрепилась в то время как в мире ускорились темпы дедолларизации, а экономика Украины практически уничтожена. Такое мнение высказал американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис.

«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины», - сказал Моррис на YouTube-канале Red Pilled TV.

Эксперт отметил, что санкции, введенные против России, ускорили отказ от доллара.

«За последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия», - отметил Моррис, назвал использование странами для расчетов других валют становится «опаснейшей угрозой» для финансовой системы США.

Тем временем американский лидер Джо Байден заявил о разрушительных последствиях возможного дефолта для экономики США.

Почему американская валюта теряет влияние и как скоро про нее забудут, читайте здесь на KP.RU.

Американский миллиардер Илон Маск также считает, что дальнейшее использование доллара в качестве средства санкций приведет к отказу от американской валюты.

Также в Китае отмечают, что рост государственного долга США, нестабильность курса доллара и неопределенность в вопросе процентных ставок в Соединенных Штатах привели к утрате доверия к доллару во многих странах.