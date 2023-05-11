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НовостиЭкономика11 мая 2023 2:19

Американский инвестор: антироссийские санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины

Обстановка в мире заставляет страны использовать при расчетах другие валюты, рассказал эксперт
Мария ПАВЛОВА
Американский инвестор считает, что антироссийские санкции ускорили падение доллара.

Американский инвестор считает, что антироссийские санкции ускорили падение доллара.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Антироссийские санкции привели к неожиданному результату: экономика России укрепилась в то время как в мире ускорились темпы дедолларизации, а экономика Украины практически уничтожена. Такое мнение высказал американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис.

«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины», - сказал Моррис на YouTube-канале Red Pilled TV.

Эксперт отметил, что санкции, введенные против России, ускорили отказ от доллара.

«За последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия», - отметил Моррис, назвал использование странами для расчетов других валют становится «опаснейшей угрозой» для финансовой системы США.

Тем временем американский лидер Джо Байден заявил о разрушительных последствиях возможного дефолта для экономики США.

Почему американская валюта теряет влияние и как скоро про нее забудут, читайте здесь на KP.RU.

Американский миллиардер Илон Маск также считает, что дальнейшее использование доллара в качестве средства санкций приведет к отказу от американской валюты.

Также в Китае отмечают, что рост государственного долга США, нестабильность курса доллара и неопределенность в вопросе процентных ставок в Соединенных Штатах привели к утрате доверия к доллару во многих странах.