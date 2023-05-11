Российские ракетчики ударили по пункту дислокации ВСУ в Константиновке и складу боеприпасов в Краматорске

Российские артиллеристы нанесли серьезный урон ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские ракетчики нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ и складу боеприпасов. Об этом в четверг 11 мая пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юр» Вадима Астафьева.

Сообщается, что это произошло на соледаро-бахмутском направлении.

«Нанесены удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке», - сказал Астафьев.

Также артиллеристы нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ, а расчет ЗРК «Бук-М3» сбил ракету от HIMARS в районе Артемовска и уничтожили 105-миллиметровое орудие производства США и 120-миллиметровый миномет.

ВСУ понесли серьезные потери на Марьинском направлении, добавил Астафьев.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия получила возможность изучить вооружения западного производства, которые применяет Киев.

Также в Минобороны рассказали, что четыре спецбронепоезда Железенодорожный войск ВС РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов при выполнении боевых задач

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