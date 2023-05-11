Spectator: выборы в Словакии могут лишить Киев ближайшего европейского союзника

Досрочные парламентские выборы в Словакии могут лишить Украину поддержки близкого союзника в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результаты досрочных парламентских выборов в Словакии могут лишить Украину серьезного союзника в Европе. Об этом пишет британское издание The Spectator.

«В опросах лидирует Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, самым неоднозначным политиком Словакии и яростным критиком политики Запада в отношении конфликта на Украине», - пишет обозреватель Уильям Наттрасс, анализируя ситуацию в Словакии.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова в соцсетях заявила, что территорию Словакии в годы Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия.

Тем временем украинский политик Михаил Подоляк пугает Европу войной и терактами в случае прекращения поставок оружия Украине. Об этом советник главы офиса Зеленского заявил в эфире украинского телевидения.

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