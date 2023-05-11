Что произошло в ночь на 11 мая

Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников в 2023 году. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Путин подписал указ о военных сборах запасников в России в 2023 году. На подобные сборы каждый год призывают до 150 тысяч человек. Но поскольку сейчас 300 тысяч мобилизованных, цифра будет меньше. Кто попадет под призыв, читайте здесь на KP.RU.

Россия в ходе специальной военной операции смогла «изрядно потрепать военную машину Украины». Об этом заявил в среду, 10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что одной из целей спецоперации была заявлена демилитаризация Украины и отметил, что за первый год цели СВО были частично достигнуты.

В ходе специальной военной операции на Украине Россия получила возможность изучить вооружения западного производства, которые применяет Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Четыре спецбронепоезда Железенодорожных войск ВС РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов при выполнении боевых задач.

Американский инвестор заявил, что антироссийские санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.

Военные действия и террористические акты захлестнут Европу, если Запад прекратит поставлять Украине оружие. Такое развитие событий прогнозирует советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Встреча глав оборонных ведомств США и Китая в июне в Сингапуре на полях межправительственного форума по безопасности «Диалоги Шангри-Ла» маловероятна из-за того, что министр обороны Китая Ли Шанфу находится под американскими санкциями.

Байден заблудился на сцене после того, как пообещал всему миру проблемы из-за возможного дефолта в США.

Российский Минтранс после снятия запрета на полеты в Грузию анонсировал ежедневные рейсы из Москвы в Тбилиси.

Российские ученые намерены привезти образцы грунта и атмосферы с Венеры.