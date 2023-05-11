Песков заявил, что за год удалось достичь определенных целей спецоперации Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

За год специальной военной операции на Украине удалось достичь часть поставленных в начале целей, но при этом, противника необходимо отодвинуть еще далеко. Именно поэтому СВО будет продолжаться. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что еще в начале спецоперации Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность жителей Донбасса.

— И частично эту задачу удалось решить, но частично: пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить. Вы видите, что продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния, — заявил Песков.

СВО будет продолжаться пока все цели, поставленные президентом, не будут выполнены. На данный момент удалось освободить значительные территории на Донбассе от неонацистов, подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что России удалось «изрядно потрепать военную машину Украины». Поскольку одна из целей спецоперации — демилитаризация, можно сказать, что все идет к ее достижению.