Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если демократы откажутся от сокращения расходов

Трамп призвал допустить дефолт, если демократы не согласятся урезать расходы бюджета Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп призвал партию республиканцев допустить объявление дефолта в стране, если действующая администрация откажется от серьезного сокращения расходов.

“Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт”, – заявил политик на встрече с избирателями в прямом эфире телеканала CNN.

По мнению Трампа, дефолт не произойдет и демократы уступят требованиям республиканцев и пересмотрят расходы бюджета в обмен на повышение лимита госдолга.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассматривает принятие мер по избежанию дефолта по федеральному долгу без участия конгресса. 14 поправка к Конституции Соединенных Штатов, по мнению некоторых экспертов, может позволить действующей администрации повысить лимит госдолга без палаты представителей.

Действующая администрация рассматривает данный сценарий для обхода требований оппозиционной партии республиканцев, контролирующей конгресс и выступающей против повышения лимита внешних заимствований без сокращения расходов.

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