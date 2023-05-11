Рогов заявил, что поражение ВСУ в контрнаступлении плохо закончится для Зеленского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможное контрнаступление ВСУ, которое закончится провалом, будет серьезным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью, — сказал Рогов.

Ранее Михаил Подоляк уже призвал не считать контрнаступление решающей битвой, а также он заявил, что никакого продвижения Украины вперед не будет. По его словам, можно ожидать и неудачные события.

При этом западные СМИ пишут, что Киев боится не оправдать ожиданий партнеров и всеми силами пытается «занизить ожидания» Запада. Отмечается, что Украина может лишиться дальнейшей военной помощи.