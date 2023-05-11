Трамп заявил, что США отдали Украине слишком много оружия, в котором нуждаются сами

Трамп заявил, что США поставили слишком много оружия и боеприпасов Украине Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передал украинской армии слишком много оружия и боеприпасов, истощив собственные запасы.

“Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас. <…> Мы отдаем так много”, – заявил политик на встрече с избирателями в прямом эфире телеканала CNN.

Также он отметил, что не ждет победы в конфликте ни от одной из сторон, так как не мыслит “категориями победителей и проигравших”. Также он напомнил, что в случае переизбрания сможет урегулировать этот конфликт в течение суток.

Напомним, недавно Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что европейские союзники Киева тоже могут очень быстро урегулировать конфликт на Украине. Для этого, по словам Борреля, ему достаточно заявить: “я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней”.

Издание Wall Street Journal также недавно сообщало, что оборонный сектор США находится в критическом состоянии, в частности из-за больших объемов военной помощи Украине.