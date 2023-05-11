В Минюсте РФ заявили, что зарубежное финансирование — не единственный фактор статуса иноагента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не только иностранное финансирование может быть основанием для признания иноагентом, поскольку есть и другие, не менее эффективные способы поддержки «агентов влияния» интересантами. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы Министерства юстиции РФ Олег Свириденко.

Одним из таких методов поддержки может быть предоставление организационной и методической помощи, площадок в средствах массовой информации и множество другой поддержки.

Свириденко отметил, что важным моментом единого закона об иноагентах и стал уход от однобокого понимания поддержки из-за рубежа только в финансовом плане.

В новом законе, который вступил в силу еще с декабря 2022 года, был учтен весь список возможностей поддержки «агентов влияния» и поэтому есть множество факторов, по которым лицо может быть включено в соответствующий реестр.

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