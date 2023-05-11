Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украину хотят принудить к переговорам на условиях России

В Киеве заявили, что Украину хотят принудить к переговорам на условиях России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в данный момент якобы уже “запущена очень большая кампания” по принуждению Украины к мирному решению конфликта на условиях России.

“Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу”, – заявил Данилов в эфире украинского телеканала. Он отметил, что в Киеве не допускают никаких переговоров, кроме как на условиях Украины.

Напомним, в МИД Украины признавали, что на Западе есть много противников поддержки Киева и продолжения конфликта исключительно на условиях Зеленского. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, в случае провала украинской армии в возможном контрнаступлении, Запад может склониться в сторону компромисса с Россией.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси считает, что Западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации, а военный эксперт Шон Белл считает, что украинская армия быстро выдохнется в случае наступления, что на фоне ослабевающей поддержки Запада приведет к поражению Киева.