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НовостиВ мире11 мая 2023 7:05

Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства пропажи россиянки

Обращение о пропаже девушки 2000 года рождения поступило от ее матери
Роман ПОЛОСИКОВ
Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства пропажи россиянки

Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства пропажи россиянки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское посольство на Филиппинах занялось выяснением обстоятельств пропажи Юлии Чумак. Обращение по телефону и электронной почте поступило от ее матери Татьяны Ковалевой 9 мая. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на дипмиссию в Маниле.

— Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением, — сказано в сообщении посольства.

Отмечается, что девушка прибыла в Манилу для трудоустройства в одну из компаний, но с тех пор она перестала выходить на связь с родными и близкими. Дипломаты уже направили необходимые обращения в местные органы правопорядка.

Помимо этого, в посольстве посоветовали матери пропавшей девушки обратиться с заявлением в российское МВД, чтобы ее дочь объявили в розыск по линии Интерпола.

Ранее KP.RU рассказывал, как власти Бали депортировали россиянку за откровенную фотографию на фоне священного эвкалипта. После этого женщину обязали купить билет в Россию.