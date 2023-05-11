Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства пропажи россиянки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское посольство на Филиппинах занялось выяснением обстоятельств пропажи Юлии Чумак. Обращение по телефону и электронной почте поступило от ее матери Татьяны Ковалевой 9 мая. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на дипмиссию в Маниле.

— Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением, — сказано в сообщении посольства.

Отмечается, что девушка прибыла в Манилу для трудоустройства в одну из компаний, но с тех пор она перестала выходить на связь с родными и близкими. Дипломаты уже направили необходимые обращения в местные органы правопорядка.

Помимо этого, в посольстве посоветовали матери пропавшей девушки обратиться с заявлением в российское МВД, чтобы ее дочь объявили в розыск по линии Интерпола.

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