Военная помощь США не поможет Украине избежать поражения в конфликте Фото: REUTERS

Бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что продолжение военной поддержки Украины Соединенными Штатами не спасет Киев от поражения, а может только ускорить его приближение.

“Соединенные Штаты настаивают, что Киев вправе решать, как долго он хочет биться. Но Вашингтон не должен поощрять, а тем более наделять Украину правом безрезультатно сражаться”, – написал Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

По мнению эксперта, затягивание конфликта лишь истощает украинскую армию в противостоянии с Россией, у которой гораздо больше ресурсов и огневой мощи. Бэндоу отмечает, что победа Украины кажется маловероятной на фоне нехватки живой силы у ВСУ, а также недостатка запасов оружия у союзников Киева.

Напомним, из недавней утечки секретных документов Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Также бывший президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон передал украинской армии слишком много оружия и боеприпасов, истощив собственные запасы.