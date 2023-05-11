«Известия»: в России нехватка запчастей для ремонта техники Bosch и Siemens Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России начали фиксировать нехватку запчастей и комплектующих, необходимых для ремонта бытовой техники европейских брендов, в частности Bosch. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сотрудников компании, занимающихся ремонтом.

Сложнее всего найти детали для стиральных и посудомоечных машин, комплектующие для умных устройств, которые приобретались два-три года назад

Чаще всего фиксируют нехватку электронных блоков управления. Устройства и детали к ним поставляются в страну по параллельному импорту, но объемов не хватает. К тому же, производители усиливают контроль за перепродажей своей продукции, все это может привести к сбоям в логистических цепочках.

При этом спрос на технику Bosch в стране за год заметно снизился, добавляют ее продавцы.

В итоге спрогнозировать, когда комплектующие будут поставлены с европейских заводов, почти невозможно. А вот к китайским аналогам потребители и специалисты относятся с недоверием.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что проблемы касаются не только техники Bosch, но и других брендов, в частности Siemens.

В Минпромторге пока таковой информацией не обладают. В ведомстве отметили, что сигналов от торговый сетей и поставщиков не поступало.

Тем временем, доля Bosch на рынке стиральных машин к первому кварталу 2023-го сократилась до 1 процента с 6 процентов годом ранее. Также значительно сократилась доля бренда на рынке холодильников, годом ранее составлявшая 7 процентов, и в сегменте посудомоечных машин — здесь произошло снижение с 12,5 до 5 процентов, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что позиция властей Казахстана по борьбе с параллельным импортом в Россию стала причиной сбоев с поставками холодильников иностранных марок. Из-за ужесточения контроля растут цены, в среднем на 8-10%, сообщает "360".