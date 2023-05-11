Сергей Цивилев: ««Задача наших дорожников – не только качественно строить и ремонтировать объекты, но и оперативно приводить их в порядок, если обнаружены недочеты»

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«Задача наших дорожников – не только качественно строить и ремонтировать объекты, но и оперативно приводить их в порядок, если обнаружены недочеты. В случае ненадлежащего выполнения контракта подрядчик обязан за свой счет устранять все выявленные недостатки. Дефекты дорожникам необходимо устранить до 1 июля», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В зависимости от типа ремонта дорог гарантия на них достигает шести лет. Для контроля качества дорожного покрытия в КуZбассе используются планы-графики приведения дорог в нормативное состояние в рамках гарантийных обязательств подрядчиков.

Под особым контролем находятся объекты, которые построены или отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В Кемерове на данный момент по дорожному нацпроекту на гарантии 171 дорожный объект. Подрядчики уже устранили порядка трех десятков выявленных дефектов (например, просадка дорожного полотна и разрушение дорожного покрытия вокруг колодцев), в работе остаются еще 75.

На автодорогах Новокузнецка на гарантии находится 96 объектов. Проверка выявила дефекты – колейность и разрушения асфальтобетона вокруг колодцев, на 46 из них. Пока устранены замечания на шести объектах, ведутся работы по устранению дефектов на восьми.

В общей сложности до 1 июля подрядным организациям нужно устранить свыше полутора сотен выявленных дефектов.

Гарантийный ремонт потребуется и на межмуниципальных дорогах. Будут устранены дефекты на участках: Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, Кемерово – Анжеро-Судженск, Усть-Серта – Листвянка – Усть-Колба, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, Ленинск-Кузнецкий – Полысаево.