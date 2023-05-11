Опубликовано новое исследование о портрете социального предпринимателя в России

Исследовательская группа «ЦИРКОН» опросила 251 социального предпринимателя из 14 регионов страны. По итогам определили их бизнес-профиль, узнали о трудностях, мотивации и о запросах на меры поддержки. Работу проводили по заказу Фонда «Наше будущее».

Сейчас в федеральный реестр соцпредпринимателей включены более 8100 организаций и ИП. Больше всего таких предприятий в Подмосковье, Нижегородской области, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском АО, Пермском и Приморском крае. По результатам опроса оказалось, что среди представителей «доброго бизнеса» — так иносказательно называют социальное предпринимательство — преобладают замужние образованные женщины от 35 до 44 лет с детьми.

Ранее аналогичный опрос проводили в 2013-м и 2018-м годах. На 2023-й год без изменений остались ведущие мотивы соцпредпринимателей. Чаще всего свое дело открывают ради личностного роста и профессиональной самореализация. 92% респондентов ответили, что желали реализовать идею, 85% стремились заниматься делом своей мечты или развивать хобби, 80% — достичь успеха в профессии. Для 72% предпринимателей «добрый бизнес» — способ разрешить социальные проблемы и помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации.

За годы выросло число социальных предпринимателей, которые могут называть свое дело финансово самостоятельным. То есть финансируют деятельность предприятия главным образом за счет его доходов. В 2013 году таких было только 58%, а сейчас — 88%. Что до разделения такого бизнеса по сферам, то в топе образование, спорт, дневной присмотр и уход за детьми, организация досуга, медуслуги. Стало больше проектов в сфере народно-художественных промыслов.

Главными трудностями респонденты назвали дефицит квалифицированных кадров, недостаток средств для роста и масштабирования, сложности с арендой помещений. Самой актуальной материальной мерой поддержки считают льготную аренду — так ответили 59%. Востребованы образованные проекты: семинары, форумы, конкурсы. А также грантовая поддержка.

– Социальное предпринимательство становится все более заметным и значимым явлением для регионов России. Во многом этому помогают мероприятия по популяризации и обучению. Проходит ежегодная Премия «Импульс добра», фестивали, конкурсы, школы для новичков и акселерационные программы для действующих проектов. Данные исследования показывают, что добрый бизнес — традиционно женское направление, хотя мы в Фонде видим много инициатив, которые развивают мужчины, – прокомментировала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.