ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины завербовать замминистра МЧС в Донецкой Народной Республике

ФСБ пресекла попытку СБУ завербовать первого замминистра МЧС в ДНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление ФСБ России в ДНР сообщило о пресечении попытки Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать первого замминистра МЧС в регионе Дмитрия Костямина для передачи Киеву секретной информации.

“УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги”, – сообщили в ведомстве агентству ТАСС.

В ФСБ отметили, что жена Костямина поехала в Харьков на похороны своей матери, где была задержана спецслужбами Украины. Супруга чиновника в ходе операции российских спецслужб была освобождена и покинула территорию Украины.

Напомним, недавно СБУ рассказала о попытке украинских военных угнать российский самолет летом 2022 года. Тем летом ГУР Минобороны Украины, обещая хорошую жизнь летчикам ВКС России и членам их семей, предлагали им угнать российские истребители и передать их ВСУ на аэродроме “Канатово”.

Вместо этого летчик передал данные о расположении аэродрома ВСУ армейскому руководству, а на аэродроме “Канатово” вместо российских истребителей получили массированный обстрел, в результате которого погиб командир воинской части ВСУ, ранения получили 17 военных, а также была уничтожена взлетная полоса и множество различной военной техники.