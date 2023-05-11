В этот день было около 100 атак беспилотников, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генерал-майор авиации, Герой России, председателя президиума "Офицеров России" Сергей Липовой заявил, что в день Победы 9 мая Киев около ста раз пытался атаковать Москву при помощи беспилотников. Он отметил, что все украинские БПЛА были обезврежены и уничтожены.

“В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб”, – рассказал военный на брифинге.

Он отметил, что в этих атаках Киев применял беспилотники американской разработки с дальностью до 800 км, которые могут использоваться как разведывательные, так и как ударные БПЛА.

“Все атаки были сорваны, и праздник у нас прошел без замечаний”, – заявил Липовой.

Напомним, издание Economist недавно сообщало, что некоторые украинские военные не могут объяснить эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иначе, кроме как “черной магией”.

Президент России Владимир Путин считает российскую систему ПВО одной из лучших в мире. Российский лидер отмечал, что производство ракет в РФ для ПВО сопоставимо с объемами производства во всем мире, а сама система работает исправно, что наглядно показала спецоперация на Украине.