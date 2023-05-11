Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ с YouTube Фото: REUTERS

Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за отказ удалить с YouTube видео с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Как передает ТАСС, Google была признана виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ»).

Напомним, выручка российской «дочки» Google упала на 82% по итогам 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (нетрадиционных сексуальных отношений) в стране. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно документу, полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.