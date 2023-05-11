Финская компания Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро

Fortum полностью спишет российские активы во втором квартале 2023 года Фото: REUTERS

Финская энергетическая компания Fortum сообщила, что полностью спишет российские активны на сумму 1,7 миллиарда евро во втором квартале 2023 года.

“Fortum отразит обесценение в размере около 1,7 миллиарда евро, равном оставшейся балансовой стоимости, что негативно отразится на капитале Группы”, – сообщила компания в пресс-релизе.

Также из отчета компании следует, что она инвестировала в Россию около шести миллиардов евро, однако эти вложения в основном финансировались за счет денежных потоков, генерируемых в самой России. По мнению президента компании Маркуса Раурамо, уход с российского рынка не угрожает успешной реализации новой стратегии Fortum.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце апреля подписал указ о временном управлении иностранными активами, предполагающий ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом. ПАО «Фортум» стала одной из компаний, перешедших по данному указу президента под временное управление России.