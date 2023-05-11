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НовостиВ мире11 мая 2023 8:43

Финская компания Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро

Активы компании перешли под временное управление России согласно указу президента Путина
Сергей ЧИКОВ
Fortum полностью спишет российские активы во втором квартале 2023 года

Fortum полностью спишет российские активы во втором квартале 2023 года

Фото: REUTERS

Финская энергетическая компания Fortum сообщила, что полностью спишет российские активны на сумму 1,7 миллиарда евро во втором квартале 2023 года.

“Fortum отразит обесценение в размере около 1,7 миллиарда евро, равном оставшейся балансовой стоимости, что негативно отразится на капитале Группы”, – сообщила компания в пресс-релизе.

Также из отчета компании следует, что она инвестировала в Россию около шести миллиардов евро, однако эти вложения в основном финансировались за счет денежных потоков, генерируемых в самой России. По мнению президента компании Маркуса Раурамо, уход с российского рынка не угрожает успешной реализации новой стратегии Fortum.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце апреля подписал указ о временном управлении иностранными активами, предполагающий ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом. ПАО «Фортум» стала одной из компаний, перешедших по данному указу президента под временное управление России.