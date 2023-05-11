Bloomberg: Страны Запада поставили Украине 200 танков и 300 БМП

Страны Запада поставили Украине 200 танков и 300 БМП Фото: REUTERS

Страны Запада передали Вооруженным силам Украины более 200 танков и 300 боевых машин пехоты для подготовки контрнаступлению.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время ВСУ имеют в распоряжении 700 тысяч человек, при этом часть подразделений украинской армии оснащена боевой техникой НАТО, часть – советской. По мнению эксперта Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, численность войск и техники может оказаться ключевым фактором.

В сообщении отмечается, что в случае провала контрнаступления ВСУ есть риск дальнейшего затягивания конфликта и его перехода в тупиковую стадию. Если это произойдет, Запад может подтолкнуть Украину к заключению соглашения о перемирии, считают авторы издания.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению в «глобальном смысле», имея в распоряжении танки Leopard 2 и Challenger и Abrams.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал подождать с контрнаступлением, поскольку ВСУ нужно еще немного времени для подготовки.