Боррель: помощь Украине со стороны ЕС составила 16 миллиардов евро Фото: REUTERS

С начала конфликта на Украине Евросоюз передал Киеву помощи на 16 миллиардов евро. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по безопасности и обороне.

Он заявил, что первый транш составлял 500 миллионов евро, а на сегодняшний день все страны и организации Евросоюза предоставили различной помощи Украине на сумму в 16 миллиардов евро, но Боррель добавил, что это еще не конец.

Напомним, что недавно Жозеп Боррель заявлял, что конфликт на Украине завершится, если Запад прекратит поддержку украинской армии. Только таким образом партнеры Киева могут быстро закончить эту ситуацию.

Греческий генерал Павлос Христу заявил, что западным странам стоит прекратить накачку Украины оружием, поскольку это не способствует мирным переговорам конфликтующих сторон.