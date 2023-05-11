Губернатор Артамонов рассказал о новом проекте «Госслужба в лицах»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: Мы хотим, чтобы молодёжь не только относилась к работе госслужащих с должным уважением, но и ставила перед собой цель попасть на госслужбу. Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Для популяризации работы госслужащих Липецкая область запускает межрегиональный проект «Госслужба в лицах» основной смысл которого, продемонстрировать студентам профильных специальностей, что государственная и муниципальная служба не только перспективная и престижная, но и, самое главное, полезная для общества и государства деятельность.

«В госструктурах трудятся талантливые специалисты, многогранные личности, которые проявили себя как профессионалы на своих должностях. Мы хотим, чтобы молодёжь не только относилась к работе госслужащих с должным уважением, но и ставила перед собой цель попасть на госслужбу. И для достижения её старалась учиться на «отлично», проявляла активную жизненную позицию, развивала лидерские качества и расширяла кругозор», – пояснил Игорь Артамонов.

По его инициативе с марта в регионе уже воплощается одноимённый пилотный проект. Реализацией программы занимается региональное управление государственной службы и кадровой работы совместно с Липецким филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Для студентов академии проводятся встречи с успешными политиками и чиновниками, как в учебных аудиториях вуза, так непосредственно на рабочих местах руководителей.

«У госслужащих многозадачная работа. Мы умеем делать многое и постоянно учимся делать ещё больше. Дополнительные стимулы для работы на госслужбе – наличие социальных гарантий и непрерывное профессиональное развитие. Есть возможность расти, как вертикально – продвигаться вверх по карьерной лестнице, так и развиваться горизонтально – охватывать новые проекты из разных сфер жизни региона», – рассказала Елена Соломахина, исполняющая обязанности начальника управления государственной службы и кадровой работы региона.

Для расширения возможностей проекта и повышения его статуса Управление госслужбы и кадровой работы Правительства Липецкой области совместно с руководством Липецкого филиала РАНХиГС предложило Санкт-Петербургу, Ленинградской, Нижегородской, Калужской, Ульяновской, Ростовской, Вологодской областям, Камчатскому краю и Республике Татарстан присоединиться к программе, так как в этих регионах уже работают филиалы Академии.