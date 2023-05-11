В Китае назвали «дурным прецедентом» возможное введение санкций ЕС из-за поставок в Россию Фото: REUTERS

Возможные санкции Евросоюза в отношении компаний из Китая из-за поставок оборудования в Россию станут «дурным прецедентом», так как они будут введены без законных оснований, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

«Надеюсь, европейская сторона будет ценить то, что имеет в отношениях ЕС и КНР. Не надо создавать дурной прецедент», – сказала она в ходе брифинга.

Как отметила представитель Министерства коммерции КНР, Китай и Россия ведут обычное взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах обоюдного уважения. Кроме того, подчеркнула Цзюэтин, Пекин никогда не планировал использовать украинский конфликт в корыстных целях.

Напомним, ЕС обсуждает введение санкций против китайских компаний за сотрудничество с Россией. Речь идет о семи компаниях, которые занимаются поставками технического оборудования в РФ.

Сайт KP.RU разбирался, чем могут обернуться для ЕС санкции против Китая.