Боррель заявил, что страны ЕС намерены увеличить расходы на оборону на 70 млрд евро Фото: REUTERS

Страны Евросоюза планируют в ближайшие три года увеличить расходы на оборонную промышленность до 70 миллиардов евро. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

По словам политика, сейчас все страны-члены ЕС должны отправлять на Украину все вооружение и боеприпасы, которое у них есть, а уже потом они будут компенсировать это.

Ранее Жозеп Боррель рассказал, что с начала конфликта на Украине, западные партнеры предоставили Киеву помощи на 16 миллиардов евро, а первый транш составил около 500 миллионов евро.

Несмотря на это, бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что даже поддержка Украины Вашингтоном не поможет Киеву избежать поражения. По его словам, затягивание конфликта просто истощает живую силу ВСУ и запасы вооружения.