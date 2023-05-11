МИД Китая обвинил страны G7 в нарушении международных правил

В МИД Китая заявили, что США в вопросе соблюдения международных правил должны сидеть на скамье подсудимых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обвинил страны “Большой семерки” в нарушении международных правил, следования которым они требуют от КНР.

“G7 требует от Китая соблюдения международных правил, при этом сама является нарушителем и разрушителем этих правил”, – заявил дипломат на брифинге.

Он отметил, что за последнее время Америка вышла из 17 международных соглашений и “без разбора” занимается прослушиванием даже своих союзников и кражей информации. По мнению Вэньбина, в вопросе соблюдения международных правил США сами должны “сидеть на скамье подсудимых” вместо того, чтобы требовать это от других.

Также дипломат напомнил о недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние процессы на Ближнем Востоке. МИД Китая и ранее призывал США уважать интересы стран ближневосточного региона и прекратить попытки расколоть его подрывом диалога и дипломатических процессов.

Напомним, о том, что США следили не только за своими противниками, стало широко известно благодаря недавней утечке секретных данных Пентагона. По мнению CNN, в этих документах есть свидетельства шпионажа США за своими союзниками, что может серьезно подорвать взаимоотношения с ними.

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