Российские авиакомпании могут запустить рейсы в Грузию уже на следующей неделе Фото: Иван ВИСЛОВ

Уже на следующей неделе российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию. Об этом рассказывают РИА Новости со слов источника в авиакругах.

В Минтрансе уточнили, что сейчас проходит этап подготовки по возобновлению авиасообщения между Россией и Грузией, а ожидается, что в день будет осуществляться семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и в обратном направлении на российских самолетах

Напомним, что Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии, а также снял запрет на прямое авиасообщение между странами. Решение начнет действовать с 15 мая 2023 года. Граждане Грузии смогут находиться в России до 90 дней без оформления визы.

После этого в Грузии заявили, что допустят прямые полеты в свою страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции. При этом отмечается, что на данный момент никаких обращений не поступало.