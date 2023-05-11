Лукьянцев заявил, что жертвой русофобии в Европе может стать любой русскоговорящий человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что жертвами “русофобии” в странах Евросоюза становятся не только россияне, но и русскоговорящие жители других стран.

"Оно проявляется, как это неудивительно, и в отношении граждан Украины, которые разговаривают на русском языке. Также мы отмечали и совершенно своеобразные такие случаи, когда жертвами насилия <...> становились, в том числе граждане Прибалтики", – рассказал дипломат на международном юридическом форуме в Петербурге.

По словам Лукьянцева, жертвой этой “вакханалии” может стать любой человек, говорящий на русском языке и в той или иной мере ассоциирующий себя с русским миром. Он отметил, что данная проблема не появилась из ниоткуда, а стала результатом действий “наших западных коллег”.

Сайт KP.RU рассказывал, что тысячи граждан ЕС хотят переехать жить в Россию. Множество граждан Евросоюза бежит от гиперинфляции, постоянных митингов и забастовок, космических налогов, ЛГБТ-пропаганды, а главное - от повальной русофобии.

Подобная картина наблюдается и в США – огромное количество американцев хотят уехать на родину, но упираются в миграционное законодательство России. Если бы не оно, как уверяют сами американцы, в Россию бы хлынули толпы мигрантов из Америки.