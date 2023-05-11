Песков: Решение об отмене виз с Грузией было гуманитарным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об отмене виз с Грузией было скорее гуманитарного характера, так как об этом просили уже неоднократно и часто многие граждане этой страны, в том числе и предприниматели. Об этом Песков сказал во время пресс-конференции 11 мая 2023 года.

«Там разная была реакция вчера из Тбилиси. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера», - говорит Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Кремль и Министерство иностранных дел России регулярно приходят обращения от граждан Грузии, в том числе видных бизнесменов, в которых они просят отменить визы между двумя странами для упрощённого въезда и ведения предпринимательской деятельности. С этими соображениями визы и были отменены, а о дальнейших перспективах говорить пока рано.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дмитрий Песков дал официальный комментарий касательно попытки атаки дронов на Кремль 3 мая 2023 года.