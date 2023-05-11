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НовостиПолитика11 мая 2023 10:35

Песков заявил, что рано комментировать ход переговоров по продлению зерновой сделки

Сейчас нужно дождаться новостей из Стамбула
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков заявил, что рано комментировать ход переговоров по продлению зерновой сделки

Песков заявил, что рано комментировать ход переговоров по продлению зерновой сделки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано комментировать ход переговоров по зерновой сделке. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос корреспондента об очередном раунде переговоров.

— Не будем ничего комментировать. Ведется работа. Наша позиция хорошо известна и специалистам, и неспециалистам. Она последовательна, наши интересы всеми признаются, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что сейчас стоит дождаться новостей из Стамбула, а о позиции России всем давно известно.

Напомним, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что продление зерновой сделки может состояться только с учетом всех требований России.

Позже один из источников в Анкаре заявил, что вероятность продления зерновой сделки в ходе переговоров в Стамбуле очень высока. Также он добавил, что в сделку будет включен экспорт российской продукции.