Песков заявил, что рано комментировать ход переговоров по продлению зерновой сделки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано комментировать ход переговоров по зерновой сделке. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос корреспондента об очередном раунде переговоров.

— Не будем ничего комментировать. Ведется работа. Наша позиция хорошо известна и специалистам, и неспециалистам. Она последовательна, наши интересы всеми признаются, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что сейчас стоит дождаться новостей из Стамбула, а о позиции России всем давно известно.

Напомним, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что продление зерновой сделки может состояться только с учетом всех требований России.

Позже один из источников в Анкаре заявил, что вероятность продления зерновой сделки в ходе переговоров в Стамбуле очень высока. Также он добавил, что в сделку будет включен экспорт российской продукции.