Глава Минфина Йеллен: цель новой стратегии США – пресечь попытки обхода санкций против России

В США определили новую стратегию санкционной политики против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече глав ЦБ и Минфинов “Большой семерки” заявила, что целью новой стратегии США станет пресечение попыток обхода санкций против России.

“Поскольку эти санкции имеют эффект, Россия пытается их обойти. В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти наши санкции”, – передает слова главы Минфина агентство Bloomberg.

В рамках данной работы Йеллен предлагает улучшить обмен информацией между странами, оказывать давление на тех, кто помогает или допускает обход антироссийских санкций и перекрыть конкретные каналы, используемые Россией для оснащения и финансирования своей армии.

Напомним, лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может спровоцировать конфликт со всем миром. Новые ограничения, по его словам, направлены не на Россию, а на страны, не соблюдающие предыдущие санкции. Принятие нового санкционного пакета он назвал “безумием”, которое может привести к еще больше изоляции Евросоюза, и призвал не допустить этого.

Недавно известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России. По мнению Пауэлла, почти все санкции оказались безуспешными, и при этом привели США к росту инфляции, стоимости продуктов питания и энергоносителей, а также нарушили некоторые логистические цепочки.