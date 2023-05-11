СК объявит в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина Фото: Олег ЗОЛОТО

СК объявит в розыск представителя и судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

— СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск, — заявил Бастрыкин.

Напомним, что ранее председатель СК России поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей ордера на арест Путина. После этого были возбуждены уголовные дела на всех причастных к этому судей и прокурора.

Дмитрий Песков назвал решение Гаагского суда ничтожным и заявил, что Россия не признает решений этого суда. Помимо этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решения данного суда не имеют никакого значения для РФ.