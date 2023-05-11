El Pais: НАТО завершает крупнейшую со времен холодной войны реформу единой стратегии альянса

В НАТО заканчивают работу над новой единой стратегией альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанское издание El Pais сообщило, что военный блок НАТО завершает работу над реорганизацией своей стратегии на фоне “российской угрозы”.

“Впервые со времен холодной войны у нас будут объективные цели потенциала, основанные на угрозах”, – приводит издания слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра.

Авторы статьи, ссылаясь на свои источники в альянсе, участвующие в этой разработке, сообщают, что стратегия называется "Региональные планы" и является первой единой стратегией за тридцать лет.

Реформа предусматривает пересмотр некоторых военных методов, анализ возможных угроз, в том числе исходящих от Москвы, и планы ответов на эти угрозы. Ожидается, что данная стратегия будет утверждена на предстоящей встрече глав стран альянса в Вильнюсе в июле 2023 года.

Напомним, еще в мае 2022 года Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия Североатлантического альянса коснется сдерживания России. Позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен объявить Россию угрозой своей безопасности.

Научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн заявил, что в НАТО всегда боялись сближения Китая и России из-за сложности гипотетического конфликта с двумя соперниками на территории, которую не в силах окружить ни один флот. Он отметил, что Китай и Россия являются для альянса “экзистенциальными угрозами”.