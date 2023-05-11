Песков призвал не забегать вперед в вопросе возобновления дипотношений с Грузией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о возобновлении дипломатических отношений России и Грузии пока не рассматривается, не следует забегать так далеко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии, а также снял запрет на прямое авиасообщение между странами. Решение начнет действовать с 15 мая 2023 года. Граждане Грузии смогут находиться в России до 90 дней без оформления визы.

После этого в закавказской республике заявили, что допустят прямые полеты в свою страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции. При этом на данный момент никаких обращений не поступало.