Глава МИД Венгрии: В 11 пакете антироссийских санкций ЕС нет ограничений в сфере ядерной энергетики Фото: REUTERS

В новом, одиннадцатом, пакете санкций Евросоюза против России нет никаких ограничений на сотрудничество западных стран с Москвой в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции в Будапеште.

«Переговоры по 11-му пакету санкций начались в среду в Брюсселе. Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности», - говорит министр.

Также Сийярто отметил, что Венгрия никогда бы не приняла подобные санкции в отношении России, так как сама сильно зависит от ядерной энергетики Москвы, и получает от этого сотрудничества критическую выгоду.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в США переходят к новой стратегии санкционного давления на Россию. Почти все возможные ограничения уже введены, и теперь американцы планируют наращивать давление в сфере обхода санкций.