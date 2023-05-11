Боррель призвал начальников штабов армий стран Евросоюза увеличить поставки боеприпасов на Украину

Боррель призвал страны ЕС увеличить поставки снарядов Украине из собственных запасов Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал начальников армейских штабов стран ЕС срочно увеличить поставки военной помощи Украине из имеющихся на собственных складах запасов.

“Мы намерены провести подготовку 30 тысяч украинских военных, поставляем боеприпасы, я не скажу вам точные цифры, но много. <...> Я знаю, что этого недостаточно, и я призвал начальников штабов наших европейских армий поставлять больше из их резервов”, – заявил дипломат на форуме в Брюсселе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в феврале 2023 года сообщал, что альянс истощил свои запасы снарядов для поставок Украине и сейчас конфликт перешел в фазу "логистического" противостояния – на истощение.

Также из недавней утечки секретных данных Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.