Премьер Польши Моравецкий хочет запретить в стране регистрацию фирм с российским капиталом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Еврокомиссии запретить в стране регистрацию фирм с российским и белорусским капиталом. Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

Он подчеркнул, что Моравецкий предложил включить подобную инициативу в 11-й пакет санкций, а помимо этого он внес предложение о запрете белорусских и российских автомобильных прицепов.

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций против России втянет Евросоюз в конфликт со всем миром. Это связано с тем, что они направлены не на саму Россию, а на страны, которые не исполняют предыдущие ограничения.

Помимо этого, американский инвестор Клейтон Моррис рассказал, что все санкции Запада против России ускорили отказ всего мира от доллара и полностью уничтожили экономику Украины.