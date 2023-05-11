В Минфине России пообещали провести большую приватизацию

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая большая приватизация в России должна состояться, однако для начала необходимо понять, что нужно продавать, заявил заместитель министра финансов страны Алексей Моисеев.

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94 года. Это залоговые аукционы, но этого никто не хочет, естественно», – сказал он в ходе Петербургского международного юридического форума.

Замглавы Минфина России отметил, что для осуществления большой приватизации правительству нужно исполнить ряд поручений президента РФ по формированию внутреннего рынка с активным розничным российским инвестором.

Напомним, ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизацию в России. Банкир считает, что это позволит найти средства для финансирования приоритетных проектов в развитии страны, таких как строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск отраслей промышленности, укрепление обороноспособности.