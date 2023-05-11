“Северная верфь” передала Военно-морскому флоту РФ корвет “Меркурий” проекта 20380

ВМФ России пополнился новым корветом "Меркурий" проекта 20380 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судостроительный завод “Северная верфь” передал Военно-морскому флоту РФ корвет “Меркурий” проекта 20380. Корабль получил имя в честь брига "Меркурий", ставшего символом мужества и мастерства русских моряков.

"Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Виктор Иванов подписал приемный акт государственных испытаний корвета "Меркурий" проекта 20380", – сообщили в пресс-службе компании.

Также в сообщении отмечено, что сдаточная команда корвета совместно с моряками ВМФ России провели все необходимые проверки и ревизии, а в скором времени главнокомандующий флотом Николай Евменов назначит дату подъема флага на боевом корабле.

Напомним, в конце 2022 года ВМФ России пополнился атомным подводным крейсером «Генералиссимус Суворов», малым ракетным кораблем «Град» и морским тральщиком «Анатолий Шлемов». В церемонии спуска на воду и поднятия флагов на кораблях участвовал президент России Владимир Путин.

Профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсон в интервью Newsweek заявлял, что в силе подводного флота Россия превосходит все остальные страны, и является самым большим вызовом, с которым сталкиваются США.