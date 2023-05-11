Сергей Цивилев: «От нашей молодежи зависит не только дальнейшее развитие страны, но и само ее существование»

Фото: ako.ru

«От нашей молодежи зависит не только дальнейшее развитие страны, но и само ее существование. Запад не заинтересован в сильной процветающей России, и он пытается влиять на наше молодое поколение – наше будущее. Нас хотят заставить забыть о героизме наших предков, о великой истории всей страны. Мы не допустим этого, мы должны сделать все, чтобы наша молодежь достойно продолжила дела своих отцов и дедов», – сказал Сергей Цивилев.

Центр открыт на базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. 300 кемеровских школьников от 14 до 18 лет будут обучаться здесь абсолютно бесплатно. Кстати, среди ребят есть и те, кто состоит на учете в органах внутренних дел или находятся в трудной жизненной ситуации.

Фото: ako.ru

В программу Центра «Военно-спортивная подготовка и спортивное воспитание» входят предметы, изучение которых, несомненно, будет интересно молодым людям. Среди них основы национальной безопасности России, огневая, тактическая и инженерная подготовка, организация связи, управление беспилотниками, тактическая медицина, а также физподготовка.

Центр оснащен всем необходимым учебным оборудованием, в том числе, мультимедийной техникой. Для ребят организовано бесплатное питание. Занятия по физической подготовке будут проводить в крупнейших спортивных комплексах региона – в Ледовом дворце «КуZбасс» и СК «КуZбасс-Арена».

КСТАТИ

Пилотные Центры также начнут работу в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, в Хабаровском крае, в Белгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.