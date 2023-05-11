Mysl Polska: Польша останется один на один с Россией после поражения Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель издания Mysl Polska допустил, что после поражения Киева в конфликте Америка оставит Польшу один на один с Россией, так как Штаты будут находиться в конфликте с Китаем.

“Теперь рассмотрим наиболее вероятное развитие событий, сводящееся к тому, что Украина терпит поражение, а в другой части мира вспыхивает военное столкновение Китая и США. Продолжат ли американцы оказывать помощь – уже не Украине, а Польше?”, – задался вопросом автор статьи.

Также, по мнению обозревателя, США поддерживают конфликт на Украине в острой фазе с целью ослабить Россию, но Китай не допустит подобного сценария и у Киева все меньше шансов на победу.

“Мы можем видеть, что на поле боя Украина не побеждает, и, кажется, шансов победить у нее все меньше”, – пишет автор статьи.

Напомним, украинские власти признают, что без военной помощи от союзников они проиграют конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что данное признание является доказательством прямого участия Запада в конфликте, который давно бы закончился без их вмешательства.

Тем временем из недавней утечки секретных данных Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Американский военный эксперт Шон Белл считает, что при попытке контрнаступления украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне слабеющей поддержки от союзников приведет к победе России.