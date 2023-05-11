Свердловский губернатор Куйвашев назвал чушью слухи о поджоге лесов диверсантами Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о том, что диверсанты поджигают леса в регионе. Такую информацию он назвал чушью.

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», - процитировали Куйвашева в пресс-службе правительства Свердловской области.

Глава региона пояснил, что, в первую очередь, причиной возгораний стал человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. Кроме того, по его словам, в этом году пожары быстро распространялись из-за погоды.

Куйвашев добавил, что ситуация с пожарами в Свердловской области все еще не простая.

«На борьбу с огнем брошены все возможные силы и средства. Сегодня я запросил дополнительную федеральную авиацию», - рассказал губернатор.

В то же время, по его словам, более половины возгораний уже удалось локализовать. За это Куйвашев поблагодарил спасателей и волонтеров.

Напомним, в Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. Наибольшее количество возгораний зафиксировали в понедельник, 8 мая. В тот день в области было отмечено 67 природных пожаров. Вечером 10 мая в МЧС России сообщили, что в регионе угроза в связи с лесными пожарами для населенных пунктов снята.