Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 13:04

Свердловский губернатор Куйвашев назвал чушью слухи о поджоге лесов диверсантами

По его словам, причиной пожаров чаще всего был человеческий фактор
Екатерина КОСОБОКОВА
Свердловский губернатор Куйвашев назвал чушью слухи о поджоге лесов диверсантами

Свердловский губернатор Куйвашев назвал чушью слухи о поджоге лесов диверсантами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о том, что диверсанты поджигают леса в регионе. Такую информацию он назвал чушью.

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», - процитировали Куйвашева в пресс-службе правительства Свердловской области.

Глава региона пояснил, что, в первую очередь, причиной возгораний стал человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. Кроме того, по его словам, в этом году пожары быстро распространялись из-за погоды.

Куйвашев добавил, что ситуация с пожарами в Свердловской области все еще не простая.

«На борьбу с огнем брошены все возможные силы и средства. Сегодня я запросил дополнительную федеральную авиацию», - рассказал губернатор.

В то же время, по его словам, более половины возгораний уже удалось локализовать. За это Куйвашев поблагодарил спасателей и волонтеров.

Напомним, в Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. Наибольшее количество возгораний зафиксировали в понедельник, 8 мая. В тот день в области было отмечено 67 природных пожаров. Вечером 10 мая в МЧС России сообщили, что в регионе угроза в связи с лесными пожарами для населенных пунктов снята.