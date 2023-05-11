Глава МИД Венгрии назвал теракт на нефтепроводе «Дружба» угрозой безопасности страны Фото: ТАСС

Венгрия рассматривает теракт на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области как угрозу своей безопасности, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«В Европе есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, – это нападение на нашу безопасность», – сказал он на пресс-конференции.

Как отметил дипломат, энергетическая безопасность является частью национальной безопасности.

Напомним, накануне на наливном пункте «Брянск» системы нефтепроводов «Дружба» была предпринята попытка террористического акта. Об этом заявил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

В марте этого года Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Из-за этого пришлось отключать электроэнергию в нескольких населенных пунктах региона.