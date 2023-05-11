Губернатор Александр Цыбульский и глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудили модернизацию портов Архангельской области

Встреча главы Архангельской области Александра Цыбульского и руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Фото: Кирилл Иодас/Пресс-служба правительства региона.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков обсудили перспективы модернизации портовых мощностей Поморья. Поводом для встречи стала I Международная конференция по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит 11-12 мая в Архангельске. Форум собрал представителей государственных органов, науки и бизнеса из России и зарубежных стран.

«Для нас отрасль рыболовства и всё, что связано с ней, является традиционной, исторической компетенцией. Приятно отметить, что, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, международная конференция у нас собрала большое количество иностранных гостей, присутствуют представители африканских стран, наши друзья из Белоруссии и Китая», – сообщил Александр Цыбульский на встрече с Ильей Шестаковым.

Губернатор Архангельской области рассказал главе Росрыболовства о ходе реконструкции Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода. Участники встречи также обсудили вопросы развития мощностей береговой инфраструктуры Поморья. Стратегия развития морских терминалов предусматривает создание центров комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Архангельской и Мурманской областях. Однако проект распоряжения Правительства РФ, закрепляющий размер и количество предметов аукциона, декларирует строительство только одного имущественного или логистического комплекса. Александр Цыбульский предложил руководству Росрыболовства увеличить число создаваемых логистических комплексов до двух.