Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана Фото: REUTERS

Верховный суд (ВС) Пакистана признал незаконным арест бывшего премьера страны Имрана Хана, сообщают местные СМИ.

Как передает телеканал Geo TV, ВС исламской республики приказал немедленно освободить политика.

Напомним, экс-премьер Пакистана был арестован на восемь дней и взят под стражу в зале Верховного суда в Исламабаде, куда он прибыл давать показания. Ордер на арест выдало Национальное бюро подотчетности, обвинившее Хана в нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст» и продаже подарков от глав иностранных государств.

Сайт KP.RU рассказывал, что партия экс-премьера призвала своих сторонников выйти на акции протеста, и уже через несколько часов сотни тысяч пакистанцев начали блокировать военные базы и блокпосты, а также поджигать дома и автомобили чиновников по всей стране. Власти трех из четырех провинций ввели в действие чрезвычайный приказ, запрещающий все публичные собрания и акции.