Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах за три дня до голосования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Муххарем Индже, который представляет турецкую Партию Отечества, в четверг, 11 мая, выступил с обращением, в котором заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента страны.

Он объяснил, что причиной такого решения послужили неадекватное и излишнее давление, в том числе в виде различных провокаций, обвинений и дезинформации.

Как ранее писал сайт KP.RU, в воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут президентские выборы. Отмечалось, что основная борьба за кресло главы государства развернется между действующим 69-летним президентом страны Тайипом Эрдоганом и 74-летним кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Последние соцопросы дают небольшое преимущество второму: с перевесом 49% на 43%. Считалось, что оставшиеся голоса отойдут техническим кандидатам Мухаррему Индже и Синану Огану.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в честности и прозрачности предстоящих выборов президента Турции. Дипломат также выразил надежду на то, что выборы пройдут без вмешательства сторонних сил, и пожелал своему коллеге из МИД Турции Мевлюту Чавушоглу успешного проведения голосования.