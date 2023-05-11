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НовостиОбщество11 мая 2023 14:20

В российское законодательство об иноагентах добавят категорию «третьи лица»

Они могут быть не аффилированы с иноагентами, но оказывать на них влияние и помогать нарушать закон, объяснили в Минюсте
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В российское законодательство об иноагентах добавят категорию «третьи лица»

В российское законодательство об иноагентах добавят категорию «третьи лица»

Фото: Shutterstock

В российском законодательстве об иностранных агентах появится категория «третьи лица», сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

«Законодательная деятельность продолжается, и мы решили использовать режим профилактики закона. Комитет Госдумы поддержал законодательную инициативу, которая будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами», – сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

Как объяснил замглавы Минюста, эти лица могут быть даже не аффилированы с иноагентами, оказывать определенное влияние и помогать им нарушать закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Благодаря новому законодательному инструменту можно будет предостерегать некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов и нарушать традиционные ценности, а позже и штрафовать, отметил Свириденко.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля в Госдуму был внесен проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах.