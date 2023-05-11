Глава Минюста Чуйченко заявил о необходимости решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель министерства юстиции РФ Константин Чуйченко в четверг, 11 мая, заявил о необходимости решить вопрос со статьей Конституции России, в которой говорится, что у страны нет ни государственной, ни обязательной идеологии.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Чуйченко пояснил, что частично запрет появился из-за того, что такая статья пришла на смену статьи из Конституции СССР, в которой говорится, что руководящей и направляющей силой является коммунистическая партия.

«Понятно, что, в принципе, ни одна страна мира таких положений в своих Конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти «повышенные обязательства», - объяснил глава Минюста.

Для того, чтобы внести изменения в положения данной статьи Конституции, необходима поддержка трех пятых голосов от общего числа членов Совфеда и депутатов Госдумы с последующим созывом Конституционного Собрания.

Как ранее писал сайт KP.RU, в июле 2020 года жители России поддержали поправки в основной закон страны. Изменения в Конституцию, в том числе, закрепили неотчуждаемость территорий России, а русский народ впервые фактически был признан государствообразующим. Кроме того, в главном документе страны появилось упоминание Бога — в качестве идеалов и веры.