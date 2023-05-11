Психолог рассказала, как избежать массовой истерии из-за поджогов в лесах Тюменской области

Жители Тюменской области больше пяти дней задыхаются от гари и смога. Фото: Игорь САБАТАЛОВ

Жители Тюменской области больше пяти дней задыхаются от гари и смога. Сотрудники надзорных ведомств проводят проверку и ищут причастных лиц, потенциальных поджигателей. Иногда тюменцы устраивают самосуд. Вчера добровольцы поймали пешего путешественника, которого приняли за поджигателя, и привязали его к дереву.

Почти 50% опрошенных тюменцев уверены, что пожары устраивают «диверсанты». Причин такого мнения может быть несколько. В первую очередь, это механизм защиты, пишет «Наш город».

— Агрессия — это огромная энергия, и ее стоило бы направлять в полезное русло, например, в хобби. Но проще на виноватого, потому что переключаться на другой вид деятельности и как-то сублимировать — это более сложный путь, — считает психолог Анастасия Колесникова.

Вторая причина – это фейки. Обычно в социальных сетях масса ложной информации. Но всеобщее беспокойство, подкрепленное недостаточным количество официальных данных, не позволяют рассматривать иные варианты и причины возникновения, уверена эксперт.

Народный суд, считает психолог, может быть опасен, ведь под угрозой оказываются иногда невинные люди. Зациклившись на мнимых «диверсантах», толпа начинает забывать, что лес может загореться из-за непотушенной сигареты или уголька от мангала, а также от сжигания сухой травы.